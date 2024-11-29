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Посол ЕС разочарован решением грузинских властей

First News Media11:43 - Сегодня
Посол ЕС разочарован решением грузинских властей

Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в Евросоюз в течение следующих четырех лет, это суверенное решение властей страны, которое является крайне разочаровывающим.

Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства. За этим последовала массовая акция протеста, которая завершилась зачисткой протестующих спецназом.

«Мы открыли свои двери, двери Евросоюза для Грузии, Украины и Молдовы. Украина и Молдова движутся вперед быстрыми темпами. Как мы услышали вчера, Грузия больше не заинтересована в следовании пути интеграции в Евросоюз в течение следующих четырех лет. Это суверенное решение властей Грузии, но оно крайне разочаровывающее и печальное», - отметил посол.

По его словам, грузинский народ сам должен решить, где он хочет видеть свою страну.

«Мое послание такое: мы поддерживаем грузинский народ, мы будем ждать вас. Это ваша страна, и вы должны решить, где хотите ее видеть», - подчеркнул посол.

В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен.

Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате от демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.

ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона «О прозрачности иностранного влияния» – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии.

Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.

Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический «Диалог Уордропа» с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.

Масла в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», запрещающего пропаганду ЛГБТ.

Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.

Власти Грузии не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Они настаивают на том, что привержены европейским ценностям, а вышеуказанные законы были приняты с учетом национальных интересов страны.

Принятие закона об иноагентах, который обязывает финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» объяснили тем, что как раз-таки прозрачность является «европейскостью».

Закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», по словам лидеров «Грузинской мечты», является ответной реакцией на попытку навязать Грузии псевдолиберальную идеологию.

«Пропаганда ЛГБТ является лучшим современным оружием завоевания», - сказал основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

Источник: Sputnik-Грузия

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