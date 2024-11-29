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Азербайджанский университет архитектуры и строительства прошел две важные международные аккредитации

First News Media12:05 - Сегодня
Азербайджанский университет архитектуры и строительства прошел две важные международные аккредитации

В завершившемся учебном году Азербайджанский университет архитектуры и строительства (АзУАС) добился значительных успехов на международной образовательной арене, пройдя две важные международные аккредитации по специальностям «Инженерия строительства» и «Инженерия транспортного строительства».

Это достижение не только укрепляет международное признание университета, но и предоставляет его выпускникам неограниченные карьерные возможности на мировом рынке труда. АзУАС, адаптируя качество образовательного процесса к международным стандартам, укрепляет свои лидирующие позиции в регионе.

Как сообщили в университете, благодаря процессу аккредитации, проведенному Международным агентством по аккредитации и рейтингу (IAAR), подтвердилось международное признание специальностей «Инженерия строительства» и «Инженерия транспортного строительства» АзУАС. Эта аккредитация предоставляет выпускникам конкурентные преимущества на мировом рынке труда благодаря международным сертификатам. Современные образовательные программы университета открывают новые возможности для международного сотрудничества.

Еще одним важным успехом стал процесс аккредитации факультета архитектуры. Факультет прошел аккредитацию Королевского института британских архитекторов (RIBA) на следующие пять лет, достигнув значительных успехов в области международного образования. Эксперты RIBA высоко оценили качество преподавания, профессионализм профессорско-преподавательского состава, материально-техническую базу и общую образовательную среду факультета. Эта аккредитация подтверждает лидерство АзУАС не только на национальном, но и на международном уровне в области архитектурного образования.

АзУАС активно внедряет инновационные подходы в образовательный процесс, ставя в центр цифровую трансформацию. Применение электронной модели университета делает образовательный процесс более прозрачным и доступным для студентов. Современные лаборатории, новые исследовательские центры и высокотехнологичная инфраструктура — это важные шаги для соответствия мировым стандартам.

Фокус на исследовательскую деятельность позволил АзУАС выйти на международный уровень. Восстановление Карабаха и реализация крупных инфраструктурных проектов создают уникальные возможности для научных исследований в области инженерии и архитектуры. Это не только способствует развитию национальной экономики, но и укрепляет международное сотрудничество.

Главная цель АзУАС — стать университетом мирового уровня, соответствующим передовым международным стандартам. Усиление материально-технической базы, внедрение современных методов преподавания и расширение исследовательского потенциала являются ключевыми направлениями этой стратегии. Международное признание в области архитектуры и инженерии — одно из главных достижений университета на этом пути.

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