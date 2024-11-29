«Карабах» ухудшил позиции в Лиге Европы

Агдамский «Карабах» потерпел поражение от французского «Лиона» (1:4) в матче 5-го тура основного этапа Лиги Европы.

Это четвертое поражение агдамцев в текущем розыгрыше Лиги Европы. Ранее «Карабах» проиграл в основном этапе «Тоттенхэму» (0:3), «Мальме» (1:2) и «Аяксу» (0:3), но обыграл «Буде-Глимт» (2:1).

После 5-и туров агдамцы набрали 3 очка и занимают 32-е место в общей таблице основного этапа Лиги Европы.

Как известно, по итогам 8-и туров, восемь лучших клубов выйдут напрямую в 1/8 финала. А клубы, занявшие с 9-го по 24-е место, сыграют между собой стыковые матчи. Впереди «Карабах» ждут три матча. От 24-го места «Карабах» отделяют два очка.

Календарь оставшихся матчей «Карабаха» в Лиге Европы:

12 декабря

«Эльфсборг» (Швеция) – «Карабах».

23 января

«Карабах» - ФКСБ (Румыния).

30 января

«Олимпиакос» (Греция) – «Карабах».