Разыскивается 33-летняя женщина

В Джалилабаде пропала 33-летняя женщина, сообщает пресс-служба МВД.

Жительница села Гаджимамедли, Гейдарова Лейла Хикмет гызы, 1991 года рождения, 24 ноября покинула дом и с тех пор не возвращалась.

Рост Лейлы Гейдаровой — 170 см, глаза карие. На момент исчезновения на ней была черная рубашка, черные брюки, белые кроссовки и серая куртка.

Людей, обладающих информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить в кол-центр МВД по номеру «102» или в Джалилабадское районное управление полиции по номеру 055-248-17-33.