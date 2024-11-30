В Будапеште прошло 16-е заседание Совета старейшин ОТГ

В столице Венгрии Будапеште состоялось 16-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-релиз организации, во встрече приняли участие представители стран-членов ОТГ, в том числе представитель Совета старейшин Азербайджана Гасан Гасанов.

На встрече обсуждались вопросы углубления сотрудничества и укрепления солидарности между тюркскими государствами. Выступившие – Гасан Гасанов (Азербайджан), Бинали Йылдырым (Турция), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан) и другие члены Совета – высоко оценили шаги, предпринятые в этом направлении в последние годы.

На встрече также обсуждались реализация решений 15-го заседания, прошедшего в 2024 году в Ашхабаде, и перспективы сотрудничества тюркских государств. В то же время участники поблагодарили Венгрию, которая участвует в ОТГ в статусе наблюдателя, за высокий уровень организации мероприятия.