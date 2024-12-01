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Бакинская инициативная группа будет представлена на мероприятии в ООН по защите прав народов африканского происхождения

First News Media14:45 - Сегодня
Бакинская инициативная группа будет представлена на мероприятии в ООН по защите прав народов африканского происхождения

2-6 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет 35-я сессия рабочей группы экспертов по правам лиц африканского происхождения.

Это мероприятие признано одной из важных международных платформ в сфере защиты прав народов африканского происхождения и устранения последствий исторической несправедливости.

Как сообщили в Бакинской инициативной группе, в рамках сессии правозащитная организация Бонайре, постоянное представительство Багамских Островов при ООН и рабочая группа экспертов ООН по правам лиц африканского происхождения проведут параллельное мероприятие на тему «Восстановление справедливости и устранение колониализма: Защита прав народов африканского происхождения на колонизированных территориях».

В этом престижном международном мероприятии примет участие исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов. БИГ представит свои проекты в сфере колониализма и устранения его последствий, а также обсудит инициативы, направленные на восстановление прав народов, находящихся под колонизацией.

Сессия и параллельное мероприятие будут посвящены несправедливости, социально-экономическому неравенству и проблемам в области прав человека, с которыми исторически сталкивались народы африканского происхождения. Основная цель мероприятия - добиться восстановления прав этих народов, устранить препятствия в рамках международного права и выдвинуть рекомендации для долгосрочных решений.

Помимо участия в сессии, БИГ представит свою деятельность, достижения и будущие приоритеты. Организация продолжает свою деятельность в целях поддержки международного признания прав народов, пострадавших от колониализма, устранения исторической несправедливости и освободительной борьбы этих народов.

Бакинская инициативная группа внесла важный вклад в борьбу народа Бонайре за свободу от колониализма. Организация сотрудничает в направлении защиты культурного наследия, прав человека и разработки конкретных решений в рамках международного права.

Кульминацией этих мероприятий стало проведение в Баку 22 августа 2024 года международной конференции на тему «Путь острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН к самоопределению, проходящий через Баку», организованной БИГ.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные официальные лица правительства, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты по деколонизации и ученые из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики и Нидерландов, а также представители освободительной борьбы народа Бонайре.

На конференции обсуждались международно-правовые механизмы достижения независимости народа Бонайре и проделанная работа по повторному вхождению в Список территорий ООН, подлежащих деколонизации в этом направлении.

Участие БИГ в подобных инициативах демонстрирует лидирующую роль Азербайджана в процессах деколонизации на международном уровне. Это также показатель вклада нашей страны в восстановление прав народов, пострадавших от колониализма.

Деятельность БИГ в этой сфере, получившая высокую оценку международного сообщества, находится в центре глобальных усилий по поддержке борьбы за свободу и права народов, страдающих от колониализма.

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