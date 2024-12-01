Почтена память Героя Отечественной войны - ФОТО

Состоялась церемония почтения памяти, посвященная герою Отечественной войны Мансурову Эльчину Эльшан оглу, возвысившегося на вершину шехидства за территориальную целостность наших земель.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии, в которой приняли участие представители Министерства обороны, члены семьи шехида, родственники, боевые товарищи и другие гости, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за суверенитет, независимость Азербайджана и освобождение наших земель. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступавшие говорили о достойном жизненном и боевом пути шехида, исторической победе нашей армии в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, примерах героизма и доблести, проявленных нашими храбрыми сыновьями в завоевании этой славной Победы.

Члены семьи и родственники шехида Э. Мансурова выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу, а также постоянное почтение памяти шехидов.

В завершение мероприятия творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнил стихи, посвященные памяти нашего шехида, а также музыкальные композиции, воспевающие патриотизм и героизм.