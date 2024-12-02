ЮАР спешит оправдаться перед Трампом: БРИКС не планирует создавать собственную валюту

После угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС в случае создания их собственной общей валюты власти ЮАР заявили, что таких планов у объединения нет.

Об этом сообщила в понедельник Bloomberg.

«В последнее время искажение фактов привело к появлению неверного нарратива о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. Но это не так», - приводит агентство заявление МИД ЮАР.

Отмечается, что обсуждения между странами БРИКС сфокусировано на торговле с использованием национальных валют.

Ранее Трамп заявил, что если БРИКС попытается найти альтернативу доллару и создать собственную валюту, США введут 100-процентные пошлины в отношении стран объединения.

При этом в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс «эрозии» привлекательности доллара идет и набирает силу в мире, и если США продолжат принуждать страны к использованию доллара, это еще больше усилит тенденции по переходу на расчеты в национальных валютах.

Источник: Интерфакс