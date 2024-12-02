Состоялись азербайджано-грузинские консульские консультации - ФОТО

Сегодня в Тбилиси состоялись очередные консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Грузии.

Как сообщили в МИД, на консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник консульского управления министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а грузинскую - начальник консульского управления министерства иностранных дел Гиорги Табатадзе.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев, ответственные сотрудники внешнеполитических ведомств обеих стран, а также представители министерства юстиции и Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики, министерств юстиции и внутренних дел Грузии.

В ходе консульских консультаций между двумя странами состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в консульской сфере, в том числе о подписании двусторонних документов. Стороны провели переговоры на тему защиты прав и свобод граждан двух стран и оказания им консульской помощи, договорились об интенсификации сотрудничества для преодоления трудностей. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в областях юстиции, миграции, образования, гуманитарной сфере, социальной защите и других важных сферах, была подчеркнута важность совместных мер по укреплению связей в соответствующих областях.

По окончании переговоров главами делегаций двух стран был подписан протокол встречи.