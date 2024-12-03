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Парламентарии Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули готовность к углублению сотрудничества в регионе

First News Media19:00 - Сегодня
Парламентарии Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули готовность к углублению сотрудничества в регионе

Турция, Азербайджан и Грузия полны решимости к укреплению сотрудничества по всем направлениям, подчеркивают значимость мира и стабильности в Кавказском регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом было заявлено во вторник в Анкаре по итогам IX трехстороннего заседания парламентских комиссий по внешним связям Турции, Азербайджана и Грузии.

Председатель комиссии по международным отношениям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай отметил готовность своей страны к вкладу в расширение транспортно-логистических сетей между Черным и Каспийским морями, развитие взаимодействия в сфере среднего и высшего образования, создание совместных исследовательских центров и тд.

Глава комиссии турецкого парламента, в частности, выразил надежду на скорейшее завершение работ по расширению пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Касаясь развития экономических связей трех стран, Ф. Октай отметил, что объем совместного товарооборота трех стран достиг отметки в 12 млрд долларов в год. «Власти Турции готовы к посильному вкладу в рост экономических связей», - заверил он.

В контексте обсуждения региональных процессов, Ф. Октай подчеркнул необходимость прекращения войны в Украине дипломатическими путями.

Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Самед Сеидов назвал отношения с Турцией и Грузией «образцовыми», отметил, что сотрудничество трех стран представляет весомое значение для мировой повестки.

Он подчеркнул вклад лидеров трех стран в укрепление межгосударственного взаимодействия. «Вовсе не случайно, что в марте текущего года состоялась встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции, а в сентябре прошли переговоры на уровне глав оборонных ведомств. Обсуждаются конкретные шаги по развитию связей», - констатировал глава комитета Милли Меджлиса, отметив необходимость развитию межпарламентского диалога между Баку, Анкарой и Тбилиси.

С. Сеидов сообщил, что информировал коллег из Турции и Грузии об итогах COP29 в Азербайджане, дал высокую оценку участию лидеров стран региона в климатических обсуждениях в Баку.

Глава комитета Милли Меджлиса выразил надежду на дальнейшее углубление контактов с Анкарой и Тбилиси, в том числе в транспортной сфере.

Глава комиссии по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, в свою очередь, подчеркнул значимость взаимодействия с Азербайджаном и Турцией во имя укрепления стабильности и мира на Южном Кавказе.

По итогам обсуждения было принято решение о проведении X заседания парламентских комиссий по внешним связям трех стран в Азербайджане.

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