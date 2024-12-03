Грузинского футболиста ограбили во Франции, угрожая оружием

Футболист «Лиона» Жорж Микаутадзе стал жертвой ограбления в своем доме в Шасьё на востоке Франции, сообщает Actu Lyon.

«Лион» в воскресенье разгромил «Ниццу» (4:1) в домашнем матче 13‑го тура чемпионата Франции. Сообщается, что после игры форвард вернулся домой, где его встретили двое мужчин. Они угрожали грузинскому игроку оружием и заставили его впустить их в свой дом.

Грабители якобы украли драгоценности на сумму от 150 до 200 тысяч евро. В результате нападения футболист не получил физических травм.

«После вчерашнего события я хотел бы вас успокоить: со мной все в порядке, и я не получил никаких физических повреждений. Спасибо за многочисленные сообщения поддержки, они очень много значат для меня. Я по‑прежнему сосредоточен на своих целях, увидимся очень скоро. Берегите себя и своих близких», — написал Микаутадзе в социальной сети.