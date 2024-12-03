«Почему на территории современной Армении нет азербайджанцев?» - ДОКЛАД

Центром анализа международных отношений (ЦАМО) совместно с Центром евразийских исследований (AVİM) подготовлен доклад на тему «Почему на территории современной Армении нет азербайджанцев?» на английском языке.

В разделе «Взгляд на историю» представлен всесторонний анализ демографической картины на территории современной Армении.

В докладе представлена информация об искусственном изменении этнического состава населения в пользу армян, а также статистические данные, показывающие изменения численности азербайджанцев, которые ранее составляли большинство местного населения.

В разделе «Нападения и угрозы азербайджанцам» подробно говорится о систематическом вытеснении азербайджанцев с их родных земель. В докладе подчеркивается: «Эти угрозы не были отдельно взятым явлением, а являлись частью более широкого и целенаправленного плана изменения демографического состава региона».

В разделе «Депортация азербайджанцев» приводятся подробности 4-х этапов массовой депортации.

В разделе «Стирание культурного наследия» дается подробная информация о масштабном уничтожении исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана, перечисляются разрушенные памятники и мечети.

В заключительном разделе доклада на основе правовых рамок международных конвенций доводится до внимания тезис о неотъемлемом праве азербайджанцев на возвращение в свои дома.

С полным текстом доклада можно ознакомиться, перейдя по ссылке.