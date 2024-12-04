В двух районах столицы будет приостановлено газоснабжение

Для устранения утечки газа на подземном газопроводе на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку 4 ноября с 23:00 до завершения работ газоснабжение будет приостановлено.

Как говорится в сообщении ПО «Азеригаз», подача газа будет временно прекращена в части Тбилисского проспекта, в ЖСК «Шакир», в части Алатава-1, на территориях, где расположены Республиканский диагностический центр, Aztelecom, Azercell, клиника Н.Туси.

Также 5 ноября с 10:00 газоснабжение будет приостановлено в пос. Шувелан, на дачной территории «Маяк» в Хазарском районе Баку. Газ не будет подаваться в часть пос. Шувелан. Подача газа будет прекращена в связи с подключением новой линии к существующей сети.