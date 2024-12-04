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Мевлют Чавушоглу: Ждем, когда Армения позитивно ответит на искреннее, доброе намерение Азербайджана

First News Media23:20 - 04 / 12 / 2024
Мевлют Чавушоглу: Ждем, когда Армения позитивно ответит на искреннее, доброе намерение Азербайджана

Победа Азербайджана в Карабахе по сути является важной Победой с точки зрения демонстрации миру силы тюрок. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева сделала то, что было необходимо, и освободила свои земли от оккупации.

Однако еще не все вопросы исчерпаны. Азербайджан выступает за мир и довел до противоположной стороны – Армении свои предложения. В настоящее время переговоры продолжаются. Естественно, мы ждем от этих переговоров положительных, конкретных результатов. Мы ждем, когда Армения позитивно ответит на искреннее, доброе намерение Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бывший министр иностранных дел Турции, руководитель делегации ВНСТ в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу сказал об этом в ходе выступления на заседании, проведенном в расположенном в Баку Турецком торговом центре Международного демократического союза (МДС).

М.Чавушоглу сказал: «Наши азербайджанские братья, ранее вынужденные покинуть родные края, сегодня возвращаются на земли предков. Под руководством Президента Ильхама Алиева прилагаются большие усилия для реконструкции всех земель, где развевается наш славный трехцветный флаг, и наши братья из числа бывших вынужденных переселенцев с радостью возвращаются на эти земли. Цель Общины Западного Азербайджана также заключается в возвращении наших насильственно изгнанных братьев к своим очагам в мирных условиях и в рамках международного права. С другой стороны, имеется множество проблем, связанных со всеми историческими памятниками, мечетями, кладбищами, разрушенными на некогда оккупированных азербайджанских землях. К сожалению, есть такие страны, как Франция, пытающиеся указать Армении негативное направление в данном процессе».

По словам бывшего министра иностранных дел Турции, в предстоящий период значение Южного Кавказа еще более возрастет. В частности, возрастает значение проходящего по территории Азербайджана и Турции коридора Восток–Запад во многих сферах, таких, как торговля, транспорт и энергетика. «Поэтому с ростом значения этого региона все граждане Турции и Азербайджана обязаны ожидать деятельности МДС во всех вопросах, прежде всего, как неправительственная организация Азербайджана. Всецело уверены, что структура успешно справится с этим. Защита правого дела Азербайджана является нашим долгом перед историей, прошлым, шехидами, гази. МДС продолжит выполнять все стоящие перед ним задачи в этой области. С другой стороны, наша цель заключается в обеспечении единства между азербайджанской и турецкой диаспорой за рубежом в деле защиты прав Турции и Азербайджана. Председательство, региональные председательства МДС по всему миру и наш штаб прилагают серьезные усилия в этом направлении. Считаю, что находящийся здесь офис также должен сыграть в этом смысле важную роль и активизировать ее. То есть бакинский офис МДС не будет структурой, привязанной к Турции, штабу. Уверен, что работая в институциональном формате, мы окажем большую услугу Азербайджану. Мы всегда будем рядом с МДС, будем служить ему, постараемся оказать возможную поддержку его работе. Мы всегда едины, всегда вместе, являемся одной нацией, двумя государствами, однако при необходимости можем вести себя, как одно государство. Мы показали это всему миру», - сказал М.Чавушоглу.

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