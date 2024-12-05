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Президент: Армения должна предпринять шаги по восстановлению прав западных азербайджанцев

First News Media13:35 - Сегодня
Президент: Армения должна предпринять шаги по восстановлению прав западных азербайджанцев

Община Западного Азербайджана неоднократно призывала правительство Армении к диалогу, но противоположная сторона отказывалась от этого. Армения должна начать переговоры с Общиной и предпринять практические шаги по восстановлению фундаментальных прав западных азербайджанцев. Кроме того, Армения должна дать разрешение на визит миссии ЮНЕСКО по расследованию фактов с целью мониторинга ситуации, связанной с разрушением и искажением историко-культурного наследия, принадлежащего нашему народу, и сотрудничать в этой области.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

Глава государства отметил, что крайне важно, чтобы международная общественность поддерживала соответствующие международному праву мирные инициативы членов Общины Западного Азербайджана с целью обеспечения их права на возвращение на родные земли. Эти инициативы, основанные на успешно реализуемой Концепции возвращения, внесут большой вклад в мирное, безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев в родные края.

«Желаю успехов работе конференции, посвященной защите прав тысяч выходцев из Западного Азербайджана, которые в разное время были насильственно изгнаны с земель своих предков и в настоящее время живут в Азербайджане и ряде стран мира. Уверен, что эта международная конференция, доводящая до внимания международной общественности реалии о депортациях, которым периодически подвергался азербайджанский народ, в ближайшем будущем станет важной международной диалоговой платформой, где будет проводиться обмен мнениями о праве на возвращение и проблеме переселения в мире», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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