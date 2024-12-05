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Состоялось открытие второй международной конференции на тему «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении» - ФОТО

First News Media14:35 - Сегодня
Состоялось открытие второй международной конференции на тему «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении» - ФОТО

5 декабря состоялось открытие II международной конференции на тему «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», организованной в городе Баку Общиной Западного Азербайджана (ОЗА).

На открытии конференции был показан короткометражный фильм об Общине Западного Азербайджана.

Затем заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции.

Далее, согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, была награждена группа людей, отличившихся в сфере пропаганды реалий Западного Азербайджана.

Выступивший на конференции председатель правления Общины Западного Азербайджана, руководитель Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан, депутат Азиз Алекберли сказал, что данное мероприятие является важной площадкой для привлечения внимания международной общественности к насильственному изгнанию азербайджанцев из Армении и ущербу, нанесенному нашему историческому и культурному наследию, обеспечения права западных азербайджанцев на возвращение и проведения дискуссий о мире и примирении на справедливой основе.

Он отметил, что Община Западного Азербайджана борется за право на возвращение сотен тысяч азербайджанцев, желающих вернуться на родные земли. «Организация действует с 1989 года. Наша работа в этом направлении осуществляется при принципиальной и постоянной поддержке Азербайджанского государства. В частности, внимание Президента Ильхама Алиева, посетившего нашу общину в декабре 2022 года, вдохновило нас на дальнейшее наращивание наших усилий. Поддержка и ценные рекомендации, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в сегодняшнем обращении к участникам конференции, имеют большое значение. Высокая ценность, придаваемая в обращении нашему правому делу, является мощным источником мотивации для каждого члена нашей общины», - сказал А.Алекберли.

Председатель правления ОЗА подчеркнул, что Армения изгнала всех азербайджанцев с их родных земель на своей территории и сегодня в этой стране не осталось ни одного азербайджанца: «Армения нанесла серьезный ущерб нашему материальному и нематериальному культурному наследию, целенаправленно уничтожив наши кладбища, памятники культуры и религии. Наши традиции, социальные связи и образ жизни сильно пострадали».

«Армения не дает согласие на визит миссии ЮНЕСКО по установлению фактов с целью мониторинга состояния культурного наследия Азербайджана на территории этой страны. Политика Армении по созданию моноэтнического общества противоречит богатым традициям и истории этнического и религиозного разнообразия региона. Наша цель при перечислении этих исторических фактов состоит не в том, чтобы увековечить конфликт, а в том, чтобы объяснить отправную точку нашей борьбы за справедливость, мир и примирение. Мы привержены цели мирного возвращения на родные земли и уважаем нормы и принципы международного права», - подчеркнул он.

Бывший министр иностранных дел Турции, руководитель делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу в своем выступлении заявил, что Армения должна положительно отреагировать на добрые шаги Азербайджана во имя устойчивого мира в регионе. «Мы можем превратить Южный Кавказ в зону мира. Каждый должен знать, что бесполезно закупать оружие и переподготавливаться, а также повторно претендовать на земли соседнего государства. Мы знаем, что спустя 30 лет несправедливости будет сложно установить прочный мир. Однако Турция и впредь продолжит делать все возможное для мира в регионе», - сказал М.Чавушоглу.

Он подчеркнул, что деятельность Общины Западного Азербайджана полностью соответствует международному праву, речь идет не о земле, а о правах человека: «Вопреки абсолютно уважительному отношению к территориальной целостности Армении, официальный Иреван до сих пор не отвечает на искренние обращения. Оккупация Карабаха Арменией причинила огромную боль. Более миллиона азербайджанцев покинули родные края, их возвращение на исконные земли должно быть обеспечено. Вызывает сожаление и тот факт, что Армения не дала разрешение на осуществление миссии ЮНЕСКО. Мы всегда верили, что справедливость восторжествует, в результате чего Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет. Сегодня на территориях, загрязненных минами со стороны Армении, проводятся серьезные работы по разминированию и реконструкции».

После выступлений были вручены сертификаты почетных членов Общины Западного Азербайджана. Сертификаты получили 16 лиц, представляющих 10 стран.

Конференция продолжила свою работу панельными дискуссиями.

Отметим, что конференция по праву на возвращение, организованная Общиной Западного Азербайджана, продлится два дня. В конференции принимают участие более 100 представителей из 51 страны.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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