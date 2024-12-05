Делегация НАТО ознакомилась с ходом подготовки азербайджанских офицеров

Делегация, возглавляемая заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), начальником Управления партнерства контр-адмиралом Бруасдалом Гуннштейном, находящаяся в Азербайджане для участия в «XV Днях НАТО», посетила военно-учебные заведения и N-скую воинскую часть.

Делегация побывала в Военном институте имени Гейдара Алиева, где ей был представлен брифинг о деятельности учебного заведения, его образовательных программах и работе в сфере международного сотрудничества.

Затем гости посетили Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны, где наблюдали за учебно-тренировочным курсом, проводимым мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2024 год.

После этого делегация НАТО отправилась в N-скую воинскую часть ВМС. Гостям был представлен брифинг, в котором рассказывалось об истории создания воинской части и ее деятельности. В ходе встречи обсуждались перспективы успешного развития отношений между Азербайджаном и НАТО, реформы, проводимые в Азербайджанской армии, а также ряд вопросов, представляющих интерес.

В заключение делегация понаблюдала за занятиями по боевой подготовке палубно-поисковой группы по «Воспрещению действий в море», заявленной в Концепции оперативных возможностей НАТО.