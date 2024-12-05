Азиз Алекберли: ОЗА борется за право на возвращение сотен тысяч западных азербайджанцев

Община Западного Азербайджана (ОЗА) борется за права сотен тысяч западных азербайджанцев, желающих вернуться на родные земли.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления ОЗА Азиз Алекберли на II международной конференции «Право на возвращение: продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

По его словам, конференция является важной платформой для привлечения внимания международного сообщества к вопросу насильственного изгнания азербайджанцев из Армении.

«Мы с глубокой тревогой и печалью наблюдаем за ростом числа беженцев во всем мире. Большому количеству беженцев и вынужденных переселенцев пришлось покинуть родные земли из-за тяжелых последствий вооруженных конфликтов», - сказал он.

Алекберли отметил, что в ряде случаев вооруженные конфликты разжигались непосредственно с целью этнической чистки коренного населения.

«Одним из примеров стала Армения, которая изгнала всех азербайджанцев с их исконных земель. Сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца, наши кладбища, культурные и религиозные памятники целенаправленно уничтожены, нашему культурному наследию нанесен серьезный ущерб», - подчеркнул Азиз Алекберли.