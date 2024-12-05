Вручены сертификаты почетных членов Общины Западного Азербайджана - ФОТО
На II Международной конференции на тему «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении» вручены сертификаты почетных членов Общины Западного Азербайджана.
Сертификаты были вручены следующим лицам:
1. Бывшему министру иностранных дел Турции, руководителю делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлюту Чавушоглу;
2. Потомку правителя Иреванского ханства Гусейнали хана Амиру Али Сардари Иревани;
3. Заместителу председателя турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), члену Великого национального собрания Турции Заферу Сыракая;
4. Генеральному секретарю Всемирного движения панафриканских женщин-лидеров со штаб-квартирой в Брюсселе Аише Баша;
5. Члену Великого национального собрания Турции, руководителю турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилю Айрыму;
6. Основателю и генеральному директору действующего в Швейцарии Глобального института воды, окружающей среды и здоровья, члену Швейцарского водного партнерства и Азиатского водного совета Нидалю Салиму;
7. Члену Великого национального собрания Турции Джантюрку Алагёзу;
8. Директору американского Центра религиозной свободы Дженне Скотт;
9. Члену Великого национального собрания Турции, заместителю председателя турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Орхану Эрдему;
10. Президенту Ассоциации искусств и наследия Румынии Николетте Загуре;
11. Специальному советнику по международным отношениям и дипломатии президента Турецкой Республики Северного Кипра Хусейну Ишиксалу;
12. Директору Института прикладных этнополитических исследований при Министерстве культуры и туризма Казахстана, бывшему послу Талгату Калиеву;
13. Редактору научного журнала Сухумского государственного университета, почетному доктору Института истории и этнологии имени Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), награжденному Президентом Азербайджанской Республики медалью «Терегги» («Прогресс») Гураму Мархулии;
14. Директору Центра евразийских исследований Гейдара Алиева в Турции Яшару Сары;
15. Директору компании Economyfirst Limited London, известному журналисту Клаус-Петеру Ральфу Юргенсу;
16. Главному редактору итальянского журнала по международным вопросам Opinio Juris и исследователю Европейского молодежного мозгового центра в Страсбурге Валентину Чаберту.
Источник: АЗЕРТАДЖ