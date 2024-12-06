В Баку протестуют курьеры – ВИДЕО

Курьеры компании Wolt проводят акцию протеста.

Причиной забастовки стало блокирование аккаунтов более 50 курьеров без объяснения причин. Протестующие отказываются принимать заказы, пока компания не разберется с данной проблемой, пишет Musavat.com.

Один из курьеров, Васиф Алиев, заявил, что помимо блокировки профилей, существенно снизилась оплата за выполненные заказы. Курьеры обращались в компанию с жалобами, но не получили ответа.

Это не первый случай протеста курьеров Wolt. Ранее они уже бойкотировали работу из-за низких расценок на доставку.