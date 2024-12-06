Джейхун Байрамов выступил на 3-й Европейской конференции по азербайджановедению

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на III Европейской конференции по азербайджановедению в городе Валлетта (Мальта).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МИД АР.

В своем выступлении министр рассказал о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), инициативах страны в области энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, а также о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период.

Министр также подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение защите окружающей среды и борьбе с изменением климата. Среди наиболее значимых достижений председательства страны на COP29 отмечены принятие Бакинской финансовой цели в 300 млрд долларов США, которая в три раза превышает нынешнюю цель климатического финансирования, завершение переговоров по статье 6 Парижского соглашения по климату и обеспечение начала работы со следующего года Фонда возмещения потерь и ущерба.

Говоря о развитии Среднего коридора и увеличении объема грузов, проходящих через Азербайджан, Дж.Байрамов отметил важность использования возможностей в сфере транспорта и коммуникаций.

Глава МИД также рассказал об обсуждениях в рамках Совета министров ОБСЕ, существующих проблемах и перспективах в рамках организации.

Кроме этого, глава МИД Азербайджана подробно проинформировал участников мероприятия о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.