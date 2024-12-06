В Азербайджане создаются избирательные участки в воинских частях и СИЗО в связи с муниципальными выборами
На следующей неделе в Азербайджане завершится создание избирательных участков в воинских частях, следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях в связи с муниципальными выборами.
Как сообщает Report, данный вопрос отражен в «Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике», утвержденном Центральной избирательной комиссией.
Отмечается, что создание избирательных участков непосредственно перед выборами осуществляется окружными избирательными комиссиями совместно с соответствующими органами исполнительной власти (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции) и главами муниципальных образований в местах нахождения избирателей.
Согласно Избирательному кодексу, данный процесс должен завершиться не позднее чем за 50 дней до дня голосования.
В календарном плане этот срок предусмотрен до 10 декабря 2024 года.