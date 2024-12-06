Член парламента Сен-Мартена: Страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение
Парламент Сен-Мартена благодарит Бакинскую инициативную группу (БИГ) за организацию международной конференции о французском и нидерландском неоколониализме.
Как передает Report, об этом заявил член парламента Сен-Мартена Франклин Мейерс на конференции «Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба» в Баку.
«Эта конференция - важный шаг в правильном направлении, поскольку свобода является основополагающим правом всех людей», - сказал он.
Мейерс отметил, что страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение.
«Мы благодарим БИГ за вклад в деколонизацию по всему миру», - добавил он.
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