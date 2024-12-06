Член парламента Сен-Мартена: Страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение

Парламент Сен-Мартена благодарит Бакинскую инициативную группу (БИГ) за организацию международной конференции о французском и нидерландском неоколониализме.

Как передает Report, об этом заявил член парламента Сен-Мартена Франклин Мейерс на конференции «Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба» в Баку.

«Эта конференция - важный шаг в правильном направлении, поскольку свобода является основополагающим правом всех людей», - сказал он.

Мейерс отметил, что страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение.

«Мы благодарим БИГ за вклад в деколонизацию по всему миру», - добавил он.