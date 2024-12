Центр Growth Lab Гарвардского университета высоко оценил проводимую в Азербайджане реформу заработной платы

Реализуемые на рынке труда Азербайджана реформы привлекают внимание специалистов всего мира. Результаты реформ налоговой системы, начавшиеся в 2019 году и основанные на механизмах стимулирования рынка труда, получили высокую оценку экспертов Гарвардского Университета.

Проанализировав показатели реформ в рамках проекта диагностической оценки экономики Азербайджана, Центр Growth Lab Гарвардского университета отметил успехи нашей страны в этом направлении в качестве положительного примера.

По мнению экспертов реформы, проведенные Государственной налоговой службой при Министерстве экономики и опирающиеся на политику стимулирования рынка труда, способствовали достижению значительного прогресса в направлении легализации трудовых отношений в Азербайджане. Упрощены правительственные процедуры, созданы условия для субъектов бизнеса, позволяющие комфортно и с меньшими затратами легализовать свою деятельность. (https://www.taxes.gov.az/en/page/salary).

Отметим, что по всем ключевым показателям результатов реформ наблюдаются положительные изменения. Введенные в налоговое законодательство стимулы позволили добиться значительного, на 32,1%, роста числа официальных трудовых договоров, что создало условия для обеления заработных плат. За 5 лет взносы по обязательному государственному социальному страхованию выросли в 2,2 раза, что привело к увеличению доходов социальных фондов и снижению финансовой нагрузки на госбюджет. В целом реформы положительно повлияли на оживление экономического оборота, способствовав росту операций "предприниматель-предприниматель" и "предприниматель-потребитель" в ненефтяном секторе.

Эксперты Гарварда считают это хорошим примером, демонстрирующим эффективность стимулов для легализации бизнеса. Благодаря проведению правильной политики можно добиться значительных успехов в сфере легализации трудовых отношений, и другие страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, должны рассмотреть подход Азербайджана в качестве потенциальной модели.

Информация о проведенных анализах размещена в социальных сетях Центра Growth Lab Гарвардского Университета:

Reforms have led to a significant increase in formal labor contracts in #Azerbaijan.



In this short video, senior research manager Tim Cheston examines these gains across sectors and explains why other countries facing a similar challenge might benefit from studying Azerbaijan's… — Harvard's Growth Lab (@HarvardGrwthLab) December 5, 2024