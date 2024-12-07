Шамиль Айрым: Возвращение западных азербайджанцев на свои земли не должно вызывать беспокойства у армян

Турция и Азербайджан всегда были рядом друг с другом.

Эту солидарность во главе с Победой в Карабахе можно увидеть в каждой сфере. Завтра мы увидим Ханкенди, Ходжалы. Там почтим память жертв резни, учиненной армянами, это мы никогда не забудем. В то же время, мы ознакомимся с ходом восстановительно-созидательных работ в Карабахе. Заминированные армянами территории уже очищаются.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым 7 декабря в своем выступлении в Милли Меджлисе на международной парламентской конференции, посвященной теме «Парламентаризм: традиции и перспективы».

«Наши братья в Западном Азербайджане были изгнаны из своих домов в 1988 году. Эти граждане должны возвратиться на свою землю в соответствии с международным законодательством. Где же тогда справедливость мира? Вот почему мы говорим, что мир больше, чем 5. Азербайджан говорит: «Давайте заключим мир», может ли быть что-то лучше? Возвращение западных азербайджанцев на свои земли не должно беспокоить армян», - отметил он.