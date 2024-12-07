Цепная авария в Турции: столкнулись 25 автомобилей
В Турции, на трассе Битлис - Татван, произошла цепная авария с участием около 25 автомобилей.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал 31 человек.
Отмечается, что из-за густого тумана и гололеда столкнулись грузовик, пассажирский микроавтобус, автофургон и множество легковых автомобилей, большинство из которых были сильно повреждены.
После ДТП дорога для движения в обоих направлениях была закрыта.
К месту происшествия были направлены бригады скорой помощи, спасателей и полиции.
Одновременно на участке продолжаются работы по устранению многокилометрового транспортного затора, образовавшегося из-за аварии.
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