Цепная авария в Турции: столкнулись 25 автомобилей

В Турции, на трассе Битлис - Татван, произошла цепная авария с участием около 25 автомобилей.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал 31 человек.

Отмечается, что из-за густого тумана и гололеда столкнулись грузовик, пассажирский микроавтобус, автофургон и множество легковых автомобилей, большинство из которых были сильно повреждены.

После ДТП дорога для движения в обоих направлениях была закрыта.

К месту происшествия были направлены бригады скорой помощи, спасателей и полиции.

Одновременно на участке продолжаются работы по устранению многокилометрового транспортного затора, образовавшегося из-за аварии.