Апелляционный суд США поддержал закон, который может запретить TikTok в стране

Коллегия из трех судей федерального апелляционного суда США в пятницу единогласно постановила поддержать закон, который может запретить TikTok в США, сообщает NBC News.

Закон, принятый в апреле Конгрессом и подписанный президентом Джо Байденом, требует, чтобы китайский владелец TikTok, компания ByteDance, продал его американскому владельцу до 19 января 2025 года, в противном случае она столкнется с эффективным запретом.

В своем решении Апелляционный суд США по округу Колумбия заявил: «Мы признаем, что это решение имеет значительные последствия для TikTok и его пользователей».

Если платформа не откажется от участия в проекте, то, по мнению суда, она «фактически станет недоступной в Соединенных Штатах, по крайней мере на некоторое время».

«Следовательно, миллионам пользователей TikTok придется искать альтернативные средства коммуникации», - говорится в заключении.

Решение дает возможность TikTok довести дело до Верховного суда.

В своем заявлении TikTok возлагает надежды на то, что Верховный суд вынесет решение в его пользу.

Опасения по поводу китайской платформы в связи с нацбезопасностью США американские политики начали выражать в 2020 году.

Тогдашний президент США Дональд Трамп попытался запретить приложение указом, который был отменен в суде. Трамп тогда заявил, что, по его мнению, TikTok представляет угрозу национальной безопасности.

Источник: ТАСС