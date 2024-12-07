Баку организован международный круглый стол на тему «Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции» - ОБНОВЛЕНО

7 декабря в Университете АДА состоялся международный круглый стол на тему «Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступив на мероприятии со вступительной речью, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов заявил, что восстановление государственной независимости Азербайджана является историческим благом для нашего народа, а также важно с точки зрения укрепления братских отношений с Турцией. Отметив, что дружественные и братские отношения между нашими странами получают все большее развитие, А.Ахмедов сказал: «Подобное развитие событий позволило не только укрепить отношения между двумя странами, но и повысить авторитет в системе международных отношений и занять более активную позицию на глобальной арене».

Первый заместитель председателя парламента также довел до внимания, что наш мир меняется очень стремительно, меняется природа, меняются и люди. «Общество тоже меняется, и следует с большим сожалением отметить, что в некоторых случаях все эти изменения приносят людям страдания. Возникшие после Второй мировой войны система международных отношений и международное право сейчас находятся в тяжелом кризисе. Горькая правда заключается в том, что этот процесс уже получил необратимый характер», - добавил он.

По его словам, мир обречен адаптировать систему международных отношений и международное право к новым реалиям. «Следует с сожалением отметить, что созданная после Второй мировой войны для обеспечения верховенства права система международных отношений, а также международно-правовая система рухнули, и в качестве альтернативы проявляется силовой фактор. Сейчас сила становится очень серьезной альтернативой международному праву. Причина в том, что и система международных отношений, и международное право не могут достойно реагировать на нынешние мировые реалии», - сказал А.Ахмедов.

Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай заявил, что отношения между нашими странами представляют особое значение. Он отметил, что братство и стратегическое партнерство между двумя странами находятся вне всяких политических вопросов и рассматриваются в рамках национальных интересов. Укрепление этих отношений приносит значительную пользу не только двум странам, но и тюркскому миру в целом.

Ф.Октай подчеркнул, что этот год знаменателен не только 106-летием азербайджанского парламента, но и проведением первых выборов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: «Это расценивается как важный этап в демократическом развитии страны. Впервые посредством выборов в парламенте нашла отражение воля народа на освобожденных территориях. Этот процесс имеет особое значение с точки зрения укрепления государственности Азербайджана и торжества демократических ценностей».

По его словам, существенным вопросом является дальнейшее развитие нынешних отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией, продолжение совместных усилий по укреплению мира и стабильности в регионе. «Подобные международные мероприятия вносят ощутимый вклад в углубление сотрудничества между двумя братскими странами», - добавил председатель комитета.

Далее на конференции состоялись дискуссии на тему «Роль парламентов в общественной дипломатии».

В ходе дискуссий выступили заместители председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, Рафаэль Гусейнов и Муса Гасымлы, заместитель руководителя турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Великого национального собрания Турции Орхан Эрдем, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутат ВНСТ Нурхаят Алтаджа Кайышоглу, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Нигяр Арпадараи, заместитель сопредседателя Объединенного парламентского комитета Турции и Европейского Союза ВНСТ Конур Алп Кочак.

На мероприятии обсуждалась роль парламентов Азербайджана и Турции в области общественной дипломатии, реализация совместных проектов, расширение возможностей сотрудничества в целях совместного реагирования на региональные и глобальные вызовы, а также вопросы углубления сотрудничества и повышения эффективности общественной дипломатии.