декабря в Университете АДА проходит международный круглый стол на тему «Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие депутаты, академики, международные эксперты и другие гости.

Сначала выступили первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Ахмедов и председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

Круглый стол продолжит работу панельными дискуссиями. Обсуждаются роль парламентов Азербайджана и Турции в сфере общественной дипломатии, реализация совместных проектов, вопросы расширения возможностей сотрудничества в целях совместного реагирования на региональные и глобальные вызовы, а также углубление сотрудничества и повышении эффективности общественной дипломатии.