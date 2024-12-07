Фуат Октай: В международной парламентской конференции примут участие представители всех наших политических партий

Мы собрались сегодня здесь по случаю 106-летия со дня создания Милли Меджлиса Азербайджана.

Мы примем участие в составе большой делегации от имени Великого национального собрания Турции в международной парламентской конференции на тему «Парламентаризм: традиции и перспективы». Мы здесь с делегацией в составе которой представители почти всех наших политических партий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

Он отметил, что Азербайджан и Турция – два брата, которые всегда вместе и в радости, и в горести. «Этот процесс начался с 1918 года. С тех пор наши судьбы едины», - сказал он.

«Сегодня существует развивающийся Азербайджан. После того, как 28 мая 1918 года Азербайджан провозгласил свою независимость, Кавказская исламская армия под командованием Нуру паши находилась в Азербайджане для борьбы против оккупации большевиков, англичан и армян», - подчеркнул Ф.Октай.