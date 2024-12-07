Участники международной парламентской конференции посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО
Участники международной парламентской конференции, 7 декабря посетили на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, они возложили венок к могиле общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и почтили его светлую память.
Отметим, что с 6 по 8 декабря в Милли Меджлисе проходит международная парламентская конференция на тему «Парламентаризм: традиции и перспективы».
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