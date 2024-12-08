Фуат Октай: Мы стали свидетелями восстановления городов Физули и Шуша

Лучшим для нас в этой поездке является то, что все земли - и Ханкенди, и Шуша, и Ходжалы - освобождены и находятся под контролем Азербайджана.

В ходе поездки мы увидели большой прогресс в Шуше. По пути сюда из Физули мы были стали свидетелями возделывания земли, восстановления городов Физули и Шуша.

Об этом в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал в Шуше председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

«Шуша вновь станет местом, где встречаются и творят поэты, писатели, ученые. Верим, что Шуша в скором времени станет мировым брендом в сфере туризма. В Шуше мы почувствовали независимость и целостность Азербайджана, и это прекрасное чувство», - отметил председатель комитета.