У Центрального парка установлен новый пешеходный светофор - ВИДЕО

На проспекте Наримана Нариманова в Ясамальском районе столицы (рядом с Центральным парком) были установлены новые кнопочные светофоры для пешеходов.

Об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

«Эти светофоры обеспечат удобство передвижения как для жителей близлежащих районов, так и для посетителей Центрального парка, улучшив безопасность перехода через дорогу», - говорится в сообщении.