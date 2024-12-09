Оппозиция Молдовы призвала к протестам с целью смены правительства

Лидер оппозиционного блока «Победа» в Молдове Илан Шор призвал к протестам с целью проведения досрочных выборов в парламент.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Пришло время нам выйти на улицы и снести этих еэсовских лицемеров (...) И провести честные выборы. Где никто не будет нам указывать, кого выбирать, а кого нет», — написал Шор.

Помимо этого, он обвинил страны Европы в отношении к румынам и молдаванам «как к быдлу» и во вмешательстве в проведение выборов в Молдове.

Ранее Шор заявил, что Европейский союз в открытую перешел к репрессиям против оппозиции, несогласной с проевропейским курсом Молдовы.

По словам политика, Евросоюз не ведет себя с Молдовой как равноправный партнер и вместо переговоров дает президенту страны Майе Санду прямые указания, которые она должна выполнять.

Источник: Лента.ру