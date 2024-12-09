В Турции обсуждают соединение Зангезурского коридора с черноморским побережьем страны

Проект новой железной дороги между турецкими провинциями Эрзурум и Ризе предполагает строительство ветки в направлении логистического центра «Ийидере», что обеспечит выход Зангезурского коридора к побережью Черного моря.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с соответствующим заявлением выступил глава Торгово-промышленной палаты черноморской провинции Ризе Шабан Азиз Караахметоглу.

По его словам, вопрос уже обсуждался с руководством Государственных железных дорог Турции.

«Ж/д Эрзурум – Ризе на 210 км короче альтернативного проекта Эрзинджан – Трабзон. Условия местности более благоприятны для прокладки дороги. Проект уже рассматривается. Надеюсь, что в ближайшие 4-5 лет инициатива будет воплощена в жизнь», - сказал глава палаты.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу ранее заявил, что логистический центр – порт «Ийидере» в провинции Ризе будет задействован до конца 2025 года, что станет мощным толчком для экономики региона.