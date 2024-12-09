Мирзоян: Азербайджан и Армения могут организовать взаимный транзит грузов

Азербайджан и Армения как никогда близки к подписанию мирного договора.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил в интервью финскому изданию Lannen Media.

"Граница существует, и мы знаем, где она находится. Это определено Алма-Атинской декларацией 1991 года. Естественно, комиссии двух стран должны совместно работать над будущей делимитацией и точной демаркацией. Демаркация границы является гарантией будущей стабильности", - сказал министр.

Говоря о вопросе открытия коммуникаций, Мирзоян отметил, что Армения и Азербайджан могут прийти к решениям, которые будут приемлемы для обеих сторон.

"Мы можем организовать транзит армянских товаров через территорию Азербайджана и, наоборот, азербайджанских товаров через территорию Армении. На первом этапе мы можем восстановить железнодорожный транзит и постепенно его расширять", - заявил Мирзоян.