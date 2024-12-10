В Ходжалы, Агдере и Ходжавенде выбраны полигоны для твердых отходов

На территории Ходжалы (20 га), Агдере (10 га) и Ходжавенда (10 га) выбраны полигоны для безопасных твердых отходов.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом на заседании рабочей группы по экологическим вопросам заявил начальник отдела экологии ОАО «Темиз шехер» Сабухи Бабаев.

По его словам, в Госкомитет по градостроительству и архитектуре было направлено письмо с запросом о передаче выбранных земельных участков в пользование ОАО «Темиз шехер».

«Госкомитет распорядился о передаче земельных участков, расположенных на территории Ходжавендского и Ходжалинского районов, в пользование ОАО «Темиз шехер» для создания полигонов для отходов. Эти территории были очищены ANAMA от мин и неразорвавшихся боеприпасов», - сказал Сабухи Бабаев.