Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Всемирного дня прав человека

Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю 10 Декабря – Всемирного дня прав человека.

В заявлении, поступившем в АЗЕРТАДЖ из общины, говорится: «Будучи Общиной Западного Азербайджана, которая объединяет многочисленных азербайджанцев, насильственно изгнанных Арменией с родного края, и борется за право их возвращения, хотим подчеркнуть, что придаем особое значение 10 Декабря - Всемирному дню прав человека. Этот день, учрежденный по случаю принятия Всеобщей декларации прав человека, которая составляет универсальную основу прав человека и является источником нашего права на возвращение, одной из важных отправных точек для нашего правого дела.

В этот важный день еще раз выражаем глубокую обеспокоенность тем, что Армения продолжает грубо нарушать права человека, отрицая право на возвращение западных азербайджанцев.

Кроме того, выражаем серьезную озабоченность тем, что азербайджанский народ в целом сталкивается с большой несправедливостью в результате политики этнической и религиозной дискриминации некоторых зарубежных стран. Еще одним беспокоящим фактом является то, что эти страны пытаются скрыть азербайджанофобскую, дискриминационную политику под именем «прав человека». Именно такая лицемерная политика является самым большим ударом по правам человека. Решительно осуждаем эти по своей сути расистские подходы, заявляем, что мы и в будущем приложим усилия для разоблачения подобных действий.

В то же время, мы приветствуем то, что наша страна под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева положила конец 30-летней оккупации Армении и тем самым были восстановлены права сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев. Кроме того, следует отметить, что усилия Президента Ильхама Алиева в области обеспечения права мирного возвращения западных азербайджанцев, в том числе историческое обращение, направленное участникам второй международной конференции по праву на возвращение, проведенной Общиной 5-6 декабря 2024 года, являются большим вкладом в наше право на возвращение и реализацию Всеобщей декларации прав человека в целом.

Мы призываем международное сообщество приветствовать и поддержать продолжающиеся усилия по возвращению западных азербайджанцев в качестве важного вклада, служащего Всеобщей декларации прав человека».