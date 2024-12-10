В Азербайджане назначены члены Комиссии по борьбе с коррупцией
Милли Меджлис Азербайджана принял постановление о назначении членов Комиссии по борьбе с коррупцией АР.
Парламент постановил назначить членами Комиссии по борьбе с коррупцией:
Аскерова Зияфета Аббас оглу – заместителя председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
Нагиева Арзу Насиб оглу – председателя Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
Агазаде Амину Гамид гызы – депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
Гюльмамедова Вугара Тапдыг оглу – председателя Счетной палаты Азербайджанской Республики,
Гаджиева Фарида Фамиль оглу – руководителя Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
Постановление подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.