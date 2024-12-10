В азербайджанской армии проведены учения коммандос, выполнены огневые задачи – ВИДЕО
Согласно плану подготовки на 2024 год, с подразделениями коммандос были проведены тактико-специальные учения.
В соответствии со сценарием учений были выполнены задачи по внезапному наступлению на позиции условного противника и занятию позиций.
Районы захваченных позиций были тактически и визуально оценены, после чего при огневой поддержке минометов была осуществлена внезапная атака.
В ходе тактико-специальных учений коммандос продемонстрировали высокий уровень профессионализма, с точностью выполнив огневые задачи.
125