В азербайджанской армии проведены учения коммандос, выполнены огневые задачи – ВИДЕО

Согласно плану подготовки на 2024 год, с подразделениями коммандос были проведены тактико-специальные учения.

В соответствии со сценарием учений были выполнены задачи по внезапному наступлению на позиции условного противника и занятию позиций.

Районы захваченных позиций были тактически и визуально оценены, после чего при огневой поддержке минометов была осуществлена внезапная атака.

В ходе тактико-специальных учений коммандос продемонстрировали высокий уровень профессионализма, с точностью выполнив огневые задачи.