Замглавы МИД АР: Правительство Армении более 30 лет не может точно определить границы страны

Правительство Армении вот уже более 30 лет не может точно определить границы своей страны.

Об этом заявил замминистра иностранных дел АР Эльнур Мамедов на международной конференции на тему «Основное препятствие для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Он отметил, что желание присоединить Карабах к Армении заложено в национальной идеологии армян.

«В конституции Армении говорится, что основы армянской государственности заключаются в провозглашении независимости. Это включает в себя национальные цели армянского народа. После Второй Карабахской войны эти вопросы так же остались нерешенными», - сказал Эльнур Мамедов.

Источник: Report