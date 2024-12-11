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Бакинская инициативная группа направила обращение к Папе Римскому

First News Media13:35 - Сегодня
Бакинская инициативная группа направила обращение к Папе Римскому

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов направил Папе Римскому Франциску обращение о поддержке процесса деколонизации Корсики.

Представляем текст данного обращения:

«Ваше Святейшество, с глубоким чувством благодарности направляю Вам это письмо, высоко оценивая Вашу постоянную поддержку мира, справедливости и достоинства всех народов.

Имею честь написать Вам это письмо как исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) – международной неправительственной организации, учрежденной в рамках министерского собрания Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН), проведенного в июле 2023 года в Баку.

Хотел бы отметить, что основной целью организации является поддержка процессов деколонизации, борьба с колонизацией и новыми проявлениями колониализма.

В уставе Движения неприсоединения учредители отмечают: «Подвергать народы иностранному порабощению, господству и эксплуатации является нарушением основных прав человека, противоречит Уставу ООН и является злом, которое в короткие сроки должно быть устранено».

БИГ – это международная платформа, объединяющая выступающих за независимость представителей политических партий и движений из стран и территорий, все еще страдающих от колониализма. Однако среди бесчисленных катастроф, которыми отмечена история человечества, глубоко разочаровывает тот факт, что колониализм продолжается и в XXI веке, преодолевая религиозные, этнические, географические и культурные границы.

Создание БИГ в рамках Движения неприсоединения не случайное событие. Напротив, это является логическим продолжением активного участия и вклада Азербайджана во время его председательства в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах и в настоящее время в качестве члена «Тройки» Движения неприсоединения.

В результате основанной на международном праве деятельности БИГ организовала около 20 международных конференций в разных странах мира, включая штаб-квартиру ООН.

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходившей в Баку с 11 по 22 ноября, БИГ особо отличилась своей активностью. Было организовано около 10 мероприятий, направленных на осуждение колониальных и неоколониальных практик в современном мире.

Большой вклад внесло участие представителей Корсики, Канакии (Новая Каледония), Мартиники, Французской Гвианы, Гваделупы, Бонайре, Сен-Мартена и Майотты.

Международной общественности известно о Вашем внимании, проявляемом к процессу деколонизации. Слова, озвученные Вами на проведенном 30-31 марта в Ватикане Саммите «Колонизация, деколонизация и неоколониализм: перспективы социальной справедливости и общего блага», были весьма впечатляющими: «Порабощение и ограбление народов с помощью силы или культурно-политического проникновения – это преступление».

Ваше Святейшество, недавно я узнал о Вашем запланированном на 15 декабря визите на Корсику. Как сказал кардинал Франсуа-Ксавье Бустильо, «Корсика – это земля, сохранившая свои католические религиозные традиции», и этот народ долгое время борется за сохранение своей уникальной идентичности, культуры и ценностей перед лицом современной динамики управления.

История Корсики полна культурного богатства, воплощенного в ее языке, традициях и самобытном наследии. Но иностранное господство часто препятствует усилиям народа сохранить свою национальную идентичность и суверенитет. Недавно корсиканский народ даже направил обращение в Ассамблею Корсики с требованием включить остров в список стран, подлежащих деколонизации. Более того, после решения Административного апелляционного суда Марселя от 19 ноября Корсика снова была лишена права говорить на своем родном языке.

Деколонизация – это не только политический процесс, это моральный и духовный путь к восстановлению дарованной Всевышним справедливости для всех народов.

Прошу Вас принять во внимание ситуацию на Корсике во время Вашего визита на остров. Верю, что Ваше присутствие станет светом надежды не только для народа Корсики, но и для всех народов, страдающих от колониализма.

Да пребудут с Вами мудрость и благодать Всевышнего в эти трудные времена, когда Вы возглавляете церковь».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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