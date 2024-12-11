Замминистра: Выпуск марок, посвященных Западному Азербайджану - очень важный шаг

До сегодняшнего дня «Азерпочт» выпустила в оборот ряд исторических марок важного содержания. Эти марки имеют большое значение и являются важным средством пропаганды. Мы считаем очень важным шагом выпуск марок, посвященных Западному Азербайджану. Мы считаем выпуск марок, посвященных нашим родным землям - Западному Азербайджану, очень важным шагом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на церемонии презентации в Баку серии марок, посвященных Западному Азербайджану.

«Западный Азербайджан - наша древняя земля. Это подтверждают многие исторические документы. Марки тоже доказывают об этом. Исторические документы и архивные материалы также неоднократно предоставляли эти свидетельства мировой общественности. Как отметил глава нашего государства, нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении истории жил на территории нынешней Армении. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы мировое сообщество тоже об этом знало», - добавил заместитель министра.