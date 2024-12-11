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МИД Азербайджана отклонило заявление госсекретаря США Энтони Блинкена

First News Media23:20 - 11 / 12 / 2024
МИД Азербайджана отклонило заявление госсекретаря США Энтони Блинкена

Министерство иностранных дел Азербайджана 11 декабря 2024 года решительно осудило и отвергло предвзятое заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, искажающее ситуацию с защитой прав и свобод человека в стране и направленное на вмешательство в судебно-правовые процессы Азербайджана.

Об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"К сожалению, из-за вмешательства Государственного департамента США во главе с госсекретарем Блинкеном во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет рассматриваемый период считается потерянным для азербайджано-американских отношений, которые на протяжении многих периодов славились дружбой и сотрудничеством.

Всем хорошо известно, что выступление Энтони Блинкена с позиции двойных стандартов в отношении нынешней ситуации с правами человека в нашей стране парализовало политику США на Южном Кавказе в целом.

Надеемся, что при новой администрации США отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и США будут восстановлены", - заявил Айхан Гаджизаде.

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