Баку и Иреван пока не достигли окончательного соглашения по мирному договору

Азербайджан и Армения пока не достигли окончательного соглашения по проекту мирного договора, переговоры продолжаются.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в Аллее почетного захоронения.

Министр напомнил, что проект мирного договора включает в себя преамбулу и 17 статей.

«Тексты преамбулы и 15 статей полностью согласованы. Переговоры по двум оставшимся статьям еще продолжаются. Окончательного соглашения достичь пока не удалось», - сказал он.

Дж.Байрамов также подчеркнул, что конституция Армении все еще содержит территориальные претензии к Азербайджану, и Баку ждет от Иревана решительных шагов в этом направлении.

«Мы не согласны с аргументами, которые Армения выдвигает в последнее время. Недавнее решение Конституционного суда Армении еще больше усложнило ситуацию. В частности, было принято решение о неизменности преамбулы конституции Армении. Именно в преамбуле и содержится ссылка на Акт о независимости, который, в свою очередь, посягает на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - заявил министр.