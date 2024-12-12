Али Асадов: Статус культурной столицы СНГ позволит городу Лачин достойно представить свое культурное богатство и многообразие

Освобожденный город Лачин сегодня восстанавливается быстрыми темпами.

Об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил в своем выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.

Премьер-министр напомнил, что в соответствии с решением Совета глав государств от 8 октября нынешнего года город Лачин объявлен Культурной столицей Содружества в 2025 году.

«В городе с величественной природой и многовековой историей стремительно реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, нацеленные на возвращение жизни и экономическое процветание. В рамках программы «Великое возвращение» в город Лачин уже вернулось более 2000 человек, а в следующем году планируется сдать в эксплуатацию Лачинский международный аэропорт», - сказал глава Кабинета Министров Азербайджана.

Али Асадов выразил уверенность в том, что почетный статус культурной столицы СНГ позволит городу Лачин достойно представить все свое культурное богатство и многообразие.

Он также указал, что в следующем году в Азербайджане пройдут III Игры стран СНГ, а спортивной столицей Содружества станет город Гянджа. «Мы уверены, что придание статуса спортивной столицы позволит раскрыть спортивный потенциал города и создаст благоприятные условия для развития спортивного туризма», - отметил премьер-министр Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ