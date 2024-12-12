Али Асадов поблагодарил миссию наблюдателей СНГ за активное участие в президентских и парламентских выборах в Азербайджане

Впервые в истории независимого Азербайджана, после восстановления территориальной целостности страны, президентские и парламентские выборы были проведены на всей ее территории, что явилось историческим событием и позволило бывшим вынужденным переселенцам проголосовать в 11 избирательных участках, организованных на их родных землях.

Об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на заседании Совета глав правительств СНГ.

Глава Кабинета Министров Азербайджана поблагодарил миссию наблюдателей от стран-членов СНГ и самого Содружества за активное участие и проявленный профессионализм.

Али Асадов подчеркнул, что 2024 год ознаменовался для Азербайджана большим количеством визитов на уровне глав государств и правительств. Он добавил, что доверительные отношения, сложившиеся между главами государств и правительств, придают колоссальный импульс интенсификации взаимодействия во всех сферах, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Источник: АЗЕРТАДЖ