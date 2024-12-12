Болгария и Румыния окончательно входят в Шенген
Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января - через 18 лет после их вступления в сообщество.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии [с Шенгенским пространством] с 1 января 2025 года», - отмечается в документе.
В марте 2024 года Болгария и Румыния вошли в Шенген частично - путем отмены паспортного контроля на воздушном и водном транспорте.
Источник: ТАСС
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