Болгария и Румыния окончательно входят в Шенген

Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января - через 18 лет после их вступления в сообщество.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии [с Шенгенским пространством] с 1 января 2025 года», - отмечается в документе.

В марте 2024 года Болгария и Румыния вошли в Шенген частично - путем отмены паспортного контроля на воздушном и водном транспорте.

Источник: ТАСС