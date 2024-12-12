Джейхун Байрамов: Решение Конституционного суда Армении еще более осложняет ситуацию

Проект мирного договора состоит из преамбулы и 17 статей. Тексты преамбулы и 15 статей полностью согласованы, по двум статьям у нас есть открытые вопросы. Работа над этими открытыми вопросами продолжается. Уже состоялось несколько раундов переговоров и обмены текстами. К полностью согласованному варианту пока прийти не удалось.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Еще одним очень важным вопросом он назвал наличие в Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. «Мы ожидаем от Армении решительных шагов в связи с этим. Аргументы, которые мы слышим в последнее время от Армении, не могут быть удовлетворительными для нас. Хочу также отметить, что принято очередное решение Конституционного суда Армении. Так, Конституционный суд принял решение о том, что преамбула Конституции Армении неизменна и неприкосновенна. Считаем, что это еще более осложняет ситуацию. Потому что в преамбуле Конституции Армении есть ссылка на Акт о независимости Армении. В Акте о независимости также содержатся претензии к территориальной целостности Азербайджана», - добавил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ