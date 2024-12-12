Премьер-министр Али Асадов побывал в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана - ФОТО
В рамках рабочего визита в Москву премьер-министр Али Асадов и руководители других делегаций стран-членов СНГ посетили кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.
Здесь для глав правительств состоялась презентация совместных инженерных проектов студентов из стран СНГ, обучающихся в московских университетах.
Группа, в которую входит азербайджанский студент Вюсал Магеррамов, представила проект «Орбита Каспия». Целью данного проекта является развитие технологий космического мониторинга экологических проблем Каспийского моря.
Премьер-министр Али Асадов высоко оценил презентацию группы, в которую входит студент из Азербайджана, и пожелал Вюсалу Магеррамову успехов в учебе.
Источник: АЗЕРТАДЖ